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Усик - Гассиев: боксеры провели битву взглядов

Комментариев: 2
Александр Усик и Мурат Гассиев сразились в дуэли взглядов перед совместным боем.
Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик

Чемпионы мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и WBA и IBF Мурат Гассиев провели совместную пресс-конференцию накануне финала Всемирной боксерской суперсерии.

По завершении мероприятия боксеры, традиционно, встретились в битве взглядов.

Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев состоится в Москве 21 июля. Следи за онлайн-трансляцией боя на нашем сайте.

Ранее промоутер Александр Красюк заявил, что Усик пребывает в неожиданной форме.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.07.2018, 18:08
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гость
О, рузький членосос решил напомнить о себе в перерыве между жёсткой еблей хачами. Будет такая же победа, как избиение мельдониевого пипеткина)
pусский  (аноним)  19.07.2018, 17:19
Оценка:  0
pусский
СрУсик уже зассал, победа будет за нами!
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