Усик - Гассиев: боксеры провели битву взглядов
Александр Усик и Мурат Гассиев сразились в дуэли взглядов перед совместным боем.
Чемпионы мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и WBA и IBF Мурат Гассиев провели совместную пресс-конференцию накануне финала Всемирной боксерской суперсерии.
По завершении мероприятия боксеры, традиционно, встретились в битве взглядов.
🎥 @usykaa & Gassiev face-off after today’s Final Press Conference!! 🔥🔥#UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/NPZ4BYmRfi— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 19 июля 2018 г.
Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев состоится в Москве 21 июля. Следи за онлайн-трансляцией боя на нашем сайте.
Ранее промоутер Александр Красюк заявил, что Усик пребывает в неожиданной форме.
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