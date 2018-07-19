Усик - Гассиев: боксеры провели битву взглядов

Александр Усик и Мурат Гассиев сразились в дуэли взглядов перед совместным боем.

Чемпионы мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и WBA и IBF Мурат Гассиев провели совместную пресс-конференцию накануне финала Всемирной боксерской суперсерии.

По завершении мероприятия боксеры, традиционно, встретились в битве взглядов.

Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев состоится в Москве 21 июля. Следи за онлайн-трансляцией боя на нашем сайте.

Ранее промоутер Александр Красюк заявил, что Усик пребывает в неожиданной форме.