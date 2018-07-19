Климас: Бой будет зрелищным, Усик победит решением судей

Эгис Климас рассказал, чего ждет от поединка Усик - Гассиев.

Менеджер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас охарактеризовал соперника украинца Мурата Гассиева и сделал прогноз на исход поединка.

"Я видел много хороших боев и был в числе их организаторов. Как я вижу этот бой? Встречаются два лучших боксера в этой весовой категории. Мурата я знаю лично, кроме положительного ничего сказать не могу. Он - хороший боец, боксер с большой буквы, и как человек всегда улыбчивый и приветливый. У него нет поражений. Думаю бой будет зрелищным. Исход поединка? Я вижу победу Усика решением судей", - сказал Эгис Климас не пресс-конференции в Москве.

Бой финала Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее Эгис Климас заявлял, что российская сторона не помогает в организации боя Усик - Гассиев.

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