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Климас: Бой будет зрелищным, Усик победит решением судей

Комментариев: 2
Эгис Климас рассказал, чего ждет от поединка Усик - Гассиев.
Алекснадр Усик и Эгис Климас
Алекснадр Усик и Эгис Климас
instagram.com/klimasmanagement

Менеджер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас охарактеризовал соперника украинца Мурата Гассиева и сделал прогноз на исход поединка. 

"Я видел много хороших боев и был в числе их организаторов. Как я вижу этот бой? Встречаются два лучших боксера в этой весовой категории. Мурата я знаю лично, кроме положительного ничего сказать не могу. Он - хороший боец, боксер с большой буквы, и как человек всегда улыбчивый и приветливый. У него нет поражений. Думаю бой будет зрелищным. Исход поединка? Я вижу победу Усика решением судей", - сказал Эгис Климас не пресс-конференции в Москве.

Бой финала Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее Эгис Климас заявлял, что российская сторона не помогает в организации боя Усик - Гассиев.

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Теги: Эгис Климас, Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.07.2018, 17:20
Оценка:  -1
гость
Климакс есть климакс, дурака не слушаю.
усро-поцреот  (аноним)  19.07.2018, 16:59
Оценка:  -1
усро-поцреот
Было бы удивительно, если бы КлимаКс сказал, что все пропало и моя балерниа будет в нокауте)) Понятно, что он до момента истины топит за сою уСрусю))
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