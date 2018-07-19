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Усик: Неважно, какую страну ты представляешь, главное оставаться человеком

Комментариев: 1
Александр Усик отметил уважение со стороны болельщиков своего соперника Мурата Гассиева.
Александр Усик
Александр Усик
twitter.com/WBsuperSeries

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик рассказал, что для него важно оставаться человеком, независимо от того, какаю страну представляет соперник.

"Комментарии в соцсетях я не читаю. Они мне не интересны,я потому что я ничего для себя оттуа не возьму. Но когда я был на поединке Мурата в Сочи, ко мне подходили его земляки и говорили: "Мы будем болеть за своего, но ты тоже молодец". Это и есть уважение. Неважно, какую страну или город ты представляешь, если ты нормальный воспитанный человек, то ты остаешься человеком", - сказал Усик на пресс-конференции накануне своего поединка с россиянином Муратом Гассиевым.

Бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится в Москве 21 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее Усик рассказал, почему для него важен Кубок Мохаммеда Али.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  19.07.2018, 17:01
Оценка:  0
pусский
Я радостно пёрнул, этот парень честно признает своё поражение нокаутом, не заикаясь про допинг, рефери и происки ФСБ!
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