Усик: Почему открытая тренировка длилась минуту? Я решил побить рекорд по скорости

Александр Усик не считает проблемой, что финал WBSS пройдет в России.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик заявил, что для него не проблема, что финал WBSS проходит в Москве, а также рассказал, почему не провел открытую тренировку.

"Хочется, чтобы подобных турниров, как WBSS, было больше. Тогда еще больше возрастет желание заниматься боксом у ребят. Зрелищность будет выше.

Меня абсолютно не волнует, что бой пройдет в Москве. Наоборот хорошо, что есть возможность приехать и где-то побоксировать.

Почему провел меньше минуты на открытой тренировке? Мне сказали, что там около 10-15 минут, все нужно сделать быстренько. Я просто решил побить рекорд по скорости", – сказал Усик, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

Ранее Усик рассказал, что ему импонирует в Мохаммеде Али.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!