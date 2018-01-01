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Усик: Я мог расстаться с тренером раньше, но всему свое время

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Александр Усик рассказал о помощи Анатолия Ломаченко.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик рассказал о роли Анатолия Ломаечнко в его подготовках к боям.

"Да, я мог расстаться со своим тренером раньше, но всему свое время. Что касается помощи Анатолия Ломаченко, то он - очень близкий мне человек, я долго работал с ним в аматорах. И сейчас часто общаюсь и прошу советы, он много помогает и советует, но всегда говорит мне: "Ты взрослый мальчик и решение принимать тебе". Как человек и отец он занимает огромную роль в моей жизни", - сказал Усик на пресс-конференции, посвященной финалу Всемирной боксерской суперсерии.

Напомним, бой Александра Усика против чемпиона WBA и IBF Муратом Гассиевым состоится в Москве 21 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее промоутер Александр Красюк рассказал, что Усик находится в неожиданной форме.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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