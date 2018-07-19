Усик: Мой тренер всегда мне говорил, что нужно быть легким и двигаться, как Али

Александр Усик пообщался с журналистами на пресс-конференции накануне финала WBSS.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик рассказал об своем отношении к Мохаммеду Али, а также о спарринг-партнерах.

"Мохаммед Али? Я родился с ним в один день. Мой тренер постоянно ставил записи его поединков. Он всегда говорил мне, что нужно быть легким, двигаться как Али.

Мне нравилось, как жил Али. Нравилось то, что он делал для других людей, как он жертвовал какими-то вещали ради других, в том числе и боксом.

Кто был моим спарринг-партнером? Князева в этот раз не было. Мне помогали Кличко и Гвоздик.

Мысли о переходе в супертяжелый вес? Мысли есть", – сказал Усик.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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