Переключиться на мобильную версию

Усик: Мой тренер всегда мне говорил, что нужно быть легким и двигаться, как Али

Комментариев: 3
Александр Усик пообщался с журналистами на пресс-конференции накануне финала WBSS.
Александр Усик
Александр Усик
twitter.com/wbsuperseries

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик рассказал об своем отношении к Мохаммеду Али, а также о спарринг-партнерах.

"Мохаммед Али? Я родился с ним в один день. Мой тренер постоянно ставил записи его поединков. Он всегда говорил мне, что нужно быть легким, двигаться как Али. 

Мне нравилось, как жил Али. Нравилось то, что он делал для других людей, как он жертвовал какими-то вещали ради других, в том числе и боксом.

Кто был моим спарринг-партнером? Князева в этот раз не было. Мне помогали Кличко и Гвоздик.  

Мысли о переходе в супертяжелый вес? Мысли есть", – сказал Усик.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу. 

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.07.2018, 15:59
Оценка:  -1
гость
Ты Али мизинца не стоишь безударное чучело..
гость  (аноним)  19.07.2018, 15:47
Оценка:  0
гость
pусский (аноним) 19.07.2018, 15:41

Так ставь дом на своего исконно руского хача
pусский  (аноним)  19.07.2018, 15:41
Оценка:  0
pусский
Да здравствует Путин! А этот Усик пусть идёт нахyй, наш горец набьёт ему сальное ебло, как всем врагам били, которые до Москвы добирались! Я заранее презрительно пёрнул на его нокаутированную тушку, гы-гы-гы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь