Белью: Усик разгромит Гассиева, если собьет его темп ведения боя

Тони Беллью знает за счет чего, Александр Усик может победить Мурата Гассиева.

Британец Тони Беллью поделился ожиданиями от финала Всемирной бокерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев, а также рассказал, как украинцу добиться победы.

"Усик впечатляет. Его скорость работы, упорство, комбинация ударов, их точность, скорость, тайминг. Он самый полный навыков боксер в крузервейте. Если он находит брешь у соперника, то бьет туда очень сильно.

Думаю, что Усик пытается сделать из себя захватывающего боксера, чтобы быть популярнее. Его наставник Владимир Кличко не вызывал такое восхищение фанатов своим боксом. Кличко всегда получал поддержку от фанатов, но его бокс не был захватывающим, так как он был очень уязвим. Усик неуязвим, поэтому дает другим парням наносить удары.

Без сомнений, Гассиев – самый серьезный тест в карьере Усика. Гассиев не торопится. Он будет разгромлен, если его темп станет выше или ниже обычного. Думаю, это способ его победить, и Усик на это способен. Мурат будет драться в одном темпе и провоцировать соперника на рубку", – сказал Беллью в интервью изданию The Ring.

Также британец заявил, что хотел бы встретиться с победителем боя Усик – Гассиев, однако может больше заработать за бой против Тайсона Фьюри или Андре Уорда.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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