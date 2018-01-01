Тренер Гассиева: Если Усик будет биться, как с Бриедисом, - окажется на настиле ринга

Абель Санчес верит в победу Мурата Гассиева над Александром Усиком.

Тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF Мурата Гассиева, Абель Санчес, прокомментировал предстоящий поединок с украинцем Александром Усиком.

"У Усика отличные навыки, он хороший боксер. Бриедис, Дортикос, Усик, у всех у них отличная физика, поэтому мы должны быть готовы лучше них. И я чувствую, что наши упражнения и система подготовки делают нас немного сильнее, немного лучше, немного быстрее, чем большинство этих парней.

Я верю, что Мурат сможет победить Усика. Бриедис позволил Усику двигаться, работать первым номером и даже когда он подобрался уже близко, то не был эффективным.

В то же время Усик позволил себе попасть в ловушку. Если Усик будет биться с Гассиевым также, как делал это с Бриедисом, то окажется на настиле ринга до девятого раунда.

Я всегда тренирую своих бойцов так, чтобы они были лучше всех. И не важно, что предложат нам другие парни. То, как Усик сражался с Бриедисом, не означает, что также будет и в матче с Гассиевым. Но мы ищем тенденции, что он любит делать и как действует после определенных своих комбинаций. Мы подготовили Мурата. Теперь Усик должен будет с ним справиться", – заявил Санчес.

Ранее экс-тренер Усика Сергей Ватаманюк прокомментировал расставание с украинцем.

Напомним, бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

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