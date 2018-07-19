Ватаманюк: Заявление Усика неприятно удивило

Бывший тренер Усика прокомментировал свое увольнение.

Бывший тренер чемпиона мира по версиям WBO и WBC украинца Александра Усика Сергей Ватаманюк в интервью Sport.ua заявил, что удивлен последними высказываниями своего уже экс-подопечного.

"Вы знаете, что я не сторонник выносить на публику или обсуждать в прессе свои личные или деловые отношения. Но это заявление, меня неприятно удивило. Я не знаю и не понимаю, почему он сделал именно такое заявление.

Я с Александром с самого начала его профессиональной карьеры, и был рядом с ним пять лет. Я не хочу вдаваться в подробности, но мне приходилось заниматься не только его тренировочным процессом. На меня были возложены обязанности и ряд функций, которые необходимо было выполнять.

Изначально я занимался только физической функциональной подготовкой Александра. И, если проследить за его карьерой, то к его физическому или функциональному состоянию замечаний никогда не было. Даже когда Али Башир был его главным тренером, большую часть работы он выполнял именно со мной. Были времена, когда на тренировочные сборы мы ездили только вдвоем. Единственный поединок, в котором я не принимал участия ни в тренировочном процессе и не находился в его углу во время поединка, был его второй бой в Америке.

Перед началом Суперсерии мы встретились с Александром, и он сказал мне следующее: "Я много думал и принял решение, что хочу, чтобы ты стал моим главным тренером!" Я принял это предложение, и мы отправились в тренировочный лагерь.

В двух поединках, в которых я был его главным тренером, он одержал победы: в первом защитив свой пояс чемпиона мира по версии WBO, а во втором, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC. Это позволило ему выйти в финал Суперсерии

Я не хочу больше обсуждать эту тему. Но, несмотря ни на что, я желаю Александру Александровичу всего наилучшего, победы в предстоящем поединке. Слава Богу за все", - рассказал Ватаманюк.

Напомним, бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

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