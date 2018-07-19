Красюк: Не можем утверждать, что реванш Усик – Гассиев состоится

Промоутер Усика сказал, что разговоры о реванше возможны только после первого боя.

Глава промоутерской компании K2 Promotion Ukraine Александр Красюк, который занимается делами чемпиона мира WBC и WBO в тяжелом весе Александра Усика, рассказал возможном реванше с Муратом Гассиевым.

“Будет реванш или не будет. Мы, к сожалению, утверждать на 100% не можем. Потому что мы предполагаем, а Господь располагает.

Касательно реванша у нас была коротенькая дискуссия, что потенциально он мог бы быть интересен. Но из опыта могу сказать, что реванш интересен только в том случае, если поединок оставил знаки вопроса. Если его результат может быть поддан сомнению, или боксер пропустил случайный удар и был нокаутирован. В таком случае реванш может иметь место быть и будет интересен публике.

В любой другой ситуации, когда реванш притянут за уши, маловероятно, что он может быть интересным для публики. А если он не интересен публике, то он не интересен и для боксеров тоже. Это два взаимосвязанных понятия.

Исключать реванш мы не можем. Но беседа о потенциальном реванше возможна лишь после того, как состоится поединок“, - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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