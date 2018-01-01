Уайлдер: Промоутеру Джошуа нельзя доверять

Боксер получил контракт без места и даты проведения боя.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о своем отношении к Эдди Хирну, промоутеру Энтони Джошуа.

"Стоит скептически относиться ко всему этому, потому что Эдди Хирну нельзя доверять. Они отправили мне контракт с пустой графой даты и места проведения боя. Каждый раз, когда мы выдвигали контрпредложение, они отвечали тем же. Это было похоже на игру в теннис. Мы пытались оформить эту сделку и сделали все, что было в наших силах", - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером.

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