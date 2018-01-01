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Команда Усика отказалась обеспечения безопасности российской стороной

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K2 Promotion самостоятельно решает вопросы безопасности и логистики.
Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик

Глава промоутерсокой компании K2 Promotion Ukraine Александр Красюк, который занимается делами чемпиона мира WBC и WBO в тяжелом весе Александра Усика, рассказал о том, как решились вопросы обеспечения безопасности в Москве перед боем с Муратом Гассиевым.

"Мы приняли решение в полной мере взять ответственность за весь быт, который будет иметь место в Москве. Мы сами организовывали локации для проживания, сами организовывали транспортировку, всю логистику, безопасность.

Организаторы нам предоставляли такие возможности, но мы решили это делать собственными силами. Более того, компания Comosa очень положительно и в доброй манере сопутствует нам, оказывает всякого рода поддержку по сотрудничеству в этой области. Слава Богу, все у нас нормально", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция

Также Александр Красюк оценил форму Александра Усика перед боем с Муратом Гассиевым.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, Александр Красюк
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