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Красюк: Усик пребывает в неожиданной для меня форме

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Промоутер Александра Усика рассказал о тренировочном лагере украинца.
Александр Усик
Александр Усик

Глава промоутерской компании K2 Promоtion Александр Красюк рассказал о подготовке украинца к финалу Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева.

“Тренировочный лагерь прошел в непривычной манере. В результате тот результат, который мы получили, та форма, в которой пребывает Александр – довольно неожиданная для меня. Не ожидал, что его можно вывести на такую форму.

Не скрою, что с Александром работали лучшие специалисты. Люди, которые провели с ним последние две месяца – это лучшие специалисты в своих сферах. Это и физическая фаза подготовки, и на спаррингах, и физиотерапевт, диетолог, фармаколог. Вместе, как оркестр, они сыграли удивительную мелодию. Надеюсь, итоговый концерт в субботу будет удивительным“, - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу. 

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, Александр Красюк
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Gagarinn    19.07.2018, 13:25
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