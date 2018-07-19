Тренер Ломаченко назвал возможную дату боя с Майки Гарсией

Сесилио Флорес хотел бы увидеть бои украинца с Майки Гарсией и Жервонтой Дэвис.

Тренер по физподготовке украинского боксера Василия Ломаченко, Сесилио Флорес, в комментарии ESNEWS, рассказал о возможной дате боя украинца против чемпиона WBC американца Майки Гарсии.

"28 июля в Лос-Анджелесе пройдет бой Майки Гарсии и Роберта Истера. Мои мысли? Это отличный поединок, но я думаю, Майки имеет преимущество. Я ничего не имею против Истера, но Майки должен победить.

Ломаченко – Гарсия? 5 мая 2019 года было бы здорово. Вы знаете, что Эгис Климас — один из лучших менеджеров. А значит, будем надеяться, что бой состоится.

Лома недавно спросил фанов, с кем ему подраться. Ему предлагают три имени: Жервонта Дэвис, Майки Гарсиа и Теренс Кроуфорд. Я хотел бы поединков со всеми тремя. Хотя Кроуфорд... Нет, он слишком большой. Определенно Майки и определенно Жервонта", - сказал Флорес.

Ранее менеджер Ломаченко назвал дату следующего боя украинца.

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