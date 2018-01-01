Российский промоутер: Бой Усика с Гассиевым можно назвать украшением мирового бокса

Владимир Хрюнов не видит фаворита в поединке Александра Усика и Мурата Гассиева.

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика и Мурата Гассиева, заявив, что считает, что у обоих бойцов равные шансы на завоевание титула.

"Выделить фаворита в этом поединке очень тяжело. Результат боя действительно непредсказуем. Именно такие схватки можно назвать украшением мирового бокса, вызывающим интерес и внимание аудитории. Это именно то, за что мы любим этот вид спорта", - цитирует Хрюнова Известия.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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