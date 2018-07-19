Рябинский: Усик красиво двигается на ногах, осыпая оппонентов ударами

Российский промоутер ожидает интересного боя в финале WBSS.

Глава промоутерской компании Мир Бокса Андрей Рябинский поделился своими ожиданиями от боя Мурата Гассиева и Александра Усика в финале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии).

"Нас ждет бой больших мастеров, показывающих высочайший уровень бокса.

Мурат Гассиев – хорошо двигающийся нокаутер, очень грамотный боксер с точки зрения тактики, он имеет впечатляющую функциональную готовность и производительность.

Александр Усик прекрасно чувствует дистанцию и красиво двигается на ногах, осыпая оппонентов ударами.

Оба боксера имеют впечатляющую скорость, технический арсенал и выносливость", – цитируют Рябинского Известия.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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