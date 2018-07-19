Усик - Гассиев: за три дня до боя продано только половину билетов

Билеты на бой Усик - Гассиев можно купить в любой из секторов.

Продажа билетов на финал Всемирной боксерской суперсерии оставляет желать лучшего, несмотря на громкую вывеску боя.

Как сообщает официальный сайт WBSS, на данный момент продано более 10 тысяч билетов на вечер бокса при вместимости 20 тысяч.

Сейчас еще спокойно можно приобрести билеты в любой из секторов на бой Усик – Гассиев. Стоимость билетов в переводе на украинскую валюту – от 672 до 63 000 грн.

Сообщается, что при этом на бой уже получили аккредитации более 200 журналистов.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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