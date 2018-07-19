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Гвоздик: Гассиеву разработают отличную тактику на бой с Усиком

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Александр Гвоздик дал прогноз на бой Усик - Гассиев.
Александр Усик и Александр Гвоздик
Александр Усик и Александр Гвоздик

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик, который был одним из спарринг-партнеров Александра Усика перед его боем с Муратом Гассиевым, заявил, что в грядущем бое в Москве победитель определится во второй части поединка.

"У Александра Усика отлично развито чувство дистанции, отличная комбинационная работа и отличная работа ног. Эти преимущества и будут ключевыми в предстоящем поединке.

Мурат - отличный боксер с жестким ударом. Очень опасен на средней дистанции своим левым боковым в корпус и голову. Он не настолько быстр как Александр на ногах, и не так умет работать комбинационно. Но у него замечательный тайминг, и я уверен, что ему, как панчеру, разработают отличную тактику на бой. Усику ни в коем случае не надо позволять Гассиеву сближаться с собой и быть внимательным в контроле за левым боковым Гассиева, благодаря которому он отправил на канвас Дортикоса и многих других своих соперников.

Я не думаю, что в этом бою будет быстрый старт. Развязка поединка будет за экватором боя, а там мы увидим, какой будет победа… досрочная или решением судей", - сказал Гвоздик.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу. 

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, Александр Гвоздик
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Источник: sport.ua

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Комментариев (1)
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germany_razvod    19.07.2018, 08:26
Оценка:  +1
germany_razvod
у осетина есть шанс победить, если в первых раундах пойдет паровозом на Усика, все. а если будет боксировать, присматриваться, то получив больше сотни плюшек от Сани, потеряет возможность, одним словом, победить
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