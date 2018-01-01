Слухи, что бой Усик – Гассиев может не состояться – полный мусор – организатор WBSS

Александр Усик излучает уверенность накануне поединка против Мурата Гассиева.

Один из организаторов Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд опроверг слухи, что финальный бой Александра Усика и Мурата Гассиева может не состояться, а также рассказал о психологическом состоянии украинца.

"Эти слухи являются полным мусором, и абсолютно никаких проблем нет. На самом деле, Усик лично признался мне, что у него есть огромное желание выиграть первый в истории кубок Мохаммеда Али. Александр мне несколько месяцев говорил, что ему не важно, где будет проходить финальный бой, и для него Москва не имеет особого значение. Усик очень и очень уверен, что именно он поднимет трофей в субботу.

Сегодня я видел тренировочные лагеря обеих боксеров и они излучают уверенность накануне боя. Финал между Усиком и Гассиевым станет прекрасной вывеской для всего спорта, Всемирной боксерской суперсерии, а также тяжелого дивизиона. У нас есть возможность в субботу стать свидетелем самого лучшего боксерского поединка в этом году", – приводит слова Зауэрланда издание BoxingScene.

Напомним, что финал WBSS состоится в субботу, 21-го июля, в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Усик заявил, что финал WBSS, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

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