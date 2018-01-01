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Джошуа и Поветкин встретились на Уэмбли

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Энтони Джошуа и Александр Поветкин проведут очный бой на знаменитой лондонской арене.
Энтони Джошуа, Эдди Хирн и Александр Поветкин
Энтони Джошуа, Эдди Хирн и Александр Поветкин
Matchroom Boxing

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа встретился с россиянином Александром Поветкиным на стадионе Уэмбли. 

Именно на лондонский арене пройдет их очный поединок, который запланирован на 22-е сентября. 

Боксеры попозировали в чаше стадиона перед объективами фотокамер. 

Также Джошуа и Поветкин успели встретиться лицом к лицу в США и провели совместную пресс-конференцию в Нью-Йорке. 

Ранее сообщалось, что британец подписал контракт на бой с Деонтеем Уайлдером. 

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа
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