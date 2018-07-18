Джошуа: Поветкин – начало новой главы моей карьеры

Британец с нетерпением ждет бой против россиянина.

Чемпион по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий поединок против официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе Александра Поветкина.

"Поветкин – олимпийский чемпион, у него невероятная карьера. Он один из лучших бойцов, с которыми я встречусь в своей карьере, и я с нетерпением жду этого. Я дрался уже 10 лет, я всегда делал это ради удовольствия, но сейчас я отношусь к поединку со всей серьезностью. Это начало второй главы и Поветкин – первый в моем списке. Это то, что скажет обо мне, моем наследии и моем потенциале. Другие желающие дать мне бой приветствуются", – цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, бой Поветкин – Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером.

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