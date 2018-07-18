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Джошуа: Поветкин – начало новой главы моей карьеры

Комментариев: 3
Британец с нетерпением ждет бой против россиянина.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий поединок против официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе Александра Поветкина. 

"Поветкин – олимпийский чемпион, у него невероятная карьера. Он один из лучших бойцов, с которыми я встречусь в своей карьере, и я с нетерпением жду этого. Я дрался уже 10 лет, я всегда делал это ради удовольствия, но сейчас я отношусь к поединку со всей серьезностью. Это начало второй главы и Поветкин – первый в моем списке. Это то, что скажет обо мне, моем наследии и моем потенциале. Другие желающие дать мне бой приветствуются", – цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, бой Поветкин – Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером.

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Поветкин, бокс
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Комментариев (3)
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ВоблаВологда  (аноним)  18.07.2018, 21:31
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Мне этот бой категорически не интересен. Смотреть, как чемпион избивает это несчастье-витязя, нет ни малейшего желания(((((. Лучше бы витязь вышел против Фьюри, и выглядел бы лучше, и меньше бы отгреб пиздюлей)))).
ВоблаВологда  (аноним)  18.07.2018, 21:26
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Скорости нет, техники тоже. В последнем поединке с проходным Прайсом Саша умудрился побывать в нокдауне от этого мешка((((. О каком чемпионстве может идти речь, твою дивизию ????(((((.
ВоблаВологда  (аноним)  18.07.2018, 21:23
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Немного реверансов в сторону мисс Поветкин от джентльмена Джошуа))))). Олимпийский чемпион, да, он им был, но когда это было, но что, друзья мои от него осталось-лишь жалкая тень былых побед(((((. Несколько серьезных соперников, остальные-мешки((((. Да и сам Саша-мешок. Его уровень -бои с себе подобными-мешками(((.
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