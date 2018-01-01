Усик: Бой с Гассиевым, это как финал Лиги чемпионов, только по боксу

Александр Усик пообщался с фанатами накануне финала WBSS.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик вышел в прямой эфир в Instagram накануне финального боя WBSS против Мурата Гассиева, где попросил болельщиков уважать соперника, а также поддержать его в Москве.

"Мы с командой в Москве, у нас все хорошо. Мы отлично разместились. Завтра пресс-конференция, послезавтра взвешивание и в субботу грандиозное событие – финал Всемирной боксерской суперсерии. Если сказать прямо, это финал Лиги чемпионов только по боксу.

Хочу попросить всех своих болельщиков максимально быть скромными в своих высказываниях, с уважением относиться к противнику. Потому что, если не уважаете противника, не уважаете меня. Всех желающих приглашаю в Олимпийский, потому что вживую этот бой будет намного интересней смотреть, чем по телевизору", – заявил Усик.

Напомним, что финальный бой WBSS пройдет 21-го июля в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохаммеда Али. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее сообщалось, что Усик отказался от открытой тренировки в Москве.

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