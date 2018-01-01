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WBSS: определились участники турнира второго сезона в легчайшем весе

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На кону будут стоять три титула.
Райан Бернетт
Райан Бернетт
boxingscene.com

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии назвали участниокв второго сезона турнира в легчайшем весе, где разыграют три пояса - WBA, WBO и IBF

Участники второго сезона WBSS в легчайшем весе:

Райан Бернетт, Великобритания (19-0, 9 КО), чемпион WBA Super
Эмануэль Родригес, Пуэрто-Рико (18-0, 12 КО), чемпион IBF
Золани Тете, ЮАР (27-3, 21 КО), чемпион WBO
Наоя Иноуэ, Япония (16-0, 14 КО), чемпион WBA Regular
Нонито Донейр, Филиппины (38-5, 24 КО)
Хуан Карлос Пайано, Доминиканская Республика (20-1, 9 КО)
Джейсон Молони, Австралия (17-0, 14 КО)
Михаил Алоян, Армения (4-0, 0 КО)

Ранее сообщались участники турнира в суперлегком весе, который выступят во втором сезоне WBSS.

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Теги: WBSS, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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