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Бурсак: У Гассиева нет главного компонента для победы над Усиком

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Макс Бурсак рассказал о преимуществах и недостатках Александра Усика и Мурата Гассиева.
Макс Бурсак
Макс Бурсак
instagram.com/maks_bursak

Экс-интерконтинентальный чемпион WBO в среднем весе украинец Макс Бурсак поделился мыслями о предстоящем финале Всемирной боксерской суперсерии между чемпионом в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александром Усиком и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым.

Бурсак уверен, что бой будет сложным для обоих боксеров и назвал ошибки, которых нельзя допускать Усику.

"Преимущество Александра Усика - скорость в передвижении и ударах. Также выносливость и умение навязывать сопернику свой рисунок боя. Но у него нет одиночного нокаутирующего удара, а если начнет обмен ударами, то рискует пропустить, что может иметь очень негативные последствия.

Мурат Гассиев силен тем, что очень вынослив, физически крепок, обладаем мощным ударом левой, который успешно использует в комбинации корпус-голова, очень прилежный боксер, который четко придерживается поставленного на бой плана.

У него нет главного – фундамента, который нарабатывается в любительском боксе и на котором он может поднять свой класс технического бокса уже на ринге профессиональном. На его пути пока было два соперника, которых модно отнести к рангу топ-бойцов: Криштоф Влодарчик и Юриньер Дортикос.

Бой будет очень сложным для обоих. Александру, прежде всего, не следует лезть в обмен ударами, как он это делал в поединке против Бриедиса, где он пропускал очень много совсем ненужных ударов. В рубке с Муратом, ему его не перерубить. Поэтому Усик должен держать дистанцию и работать так, как в поединке против Марко Хука, которого Александр просто раскатал.

Гассиев в очень хорошей форме и он проводит поединок в родных для него стенах. На Усика будет оказываться очень сильное психологическое давление, что может заставить его быть чуть-чуть зажатым. И давайте не будем забывать и о судействе. При равных раундах, очень большая вероятность того, что победа будет отдаваться судьями в угол Гассиева. Поэтому Усику придется вырывать каждый раунд.

Очень хочу, чтобы выиграл Александр Усик. Он должен поймать тот кураж, который был у него в поединке против Хука, когда Усик боксировал легко и быстро, не застаиваясь на месте. И главное, чтобы Александр не дал разогнаться Гассиеву, как это позволил Мурату сделать Дортикос", - цитирует Бурсака Sport.ua.

Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Москве 21 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик - Гассиев

Ранее Исмаил Силлах назвал фаворита поединка Усик - Гассиев.

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Теги: Макс Бурсак, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
vseass    18.07.2018, 17:46
Оценка:  0
vseass
Хто такий цей бурсак?В якій саме бурсі навчався цей телепень?Шанси Усика 50%.Він або переможе за очками,або отримає на горіхи,та полетить з Москви санітарним літаком одразу до Німеччини.Там добряче лікують черепно-мозкові травми.
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