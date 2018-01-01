Переключиться на мобильную версию

Усик оказался на обложке Boxing News

Комментариев: 0
Авторитетное издание не могло пройти мимо финала суперсерии.
Александр Усик
Александр Усик
twitter.com/wbsuperseries

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик и его оппонент по финалу WBSS, чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев попали на обложку одного из авторитетных журналов.

Boxing News является самым старым, из выходящих сегодня, журналом. Цена одного свежего экземпляра составляет 4 фунта.

Напомним, что бой Усика и Гассиева состоится 21 июля в Москве. Накануне стали известны судьи боя.

В преддверии поединка, Усик расстался с тренером.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь