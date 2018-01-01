Усик оказался на обложке Boxing News

Авторитетное издание не могло пройти мимо финала суперсерии.

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик и его оппонент по финалу WBSS, чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев попали на обложку одного из авторитетных журналов.

Boxing News является самым старым, из выходящих сегодня, журналом. Цена одного свежего экземпляра составляет 4 фунта.

Напомним, что бой Усика и Гассиева состоится 21 июля в Москве. Накануне стали известны судьи боя.

В преддверии поединка, Усик расстался с тренером.

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