Усик: Бой с Гассиевым самый важный в моей карьере

Украинец спокойно настроен на финальный поединок WBSS.

Александр Усик поделился ожиданиями от боя против Мурата Гассиева, который пройдет 21 июля в Москве.

"Все хорошо. Восстановился после травмы, прошел реабилитацию. Доктор смотрел за всей моей подготовкой. Зрителям нужно ждать хорошего поединка, потому что выходят два высокого уровня спортсмена, и такие бои — они входят в историю, они ожидаемы. На данный момент это, естественно, самый важный поединок в моей профессиональной карьере", - рассказал Усик Fightingvision.

Ране сообщалось, что стали известны судьи боя Усик - Гассиев.

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