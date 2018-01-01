Усик: Бой с Гассиевым самый важный в моей карьере
Украинец спокойно настроен на финальный поединок WBSS.
Александр Усик поделился ожиданиями от боя против Мурата Гассиева, который пройдет 21 июля в Москве.
"Все хорошо. Восстановился после травмы, прошел реабилитацию. Доктор смотрел за всей моей подготовкой. Зрителям нужно ждать хорошего поединка, потому что выходят два высокого уровня спортсмена, и такие бои — они входят в историю, они ожидаемы. На данный момент это, естественно, самый важный поединок в моей профессиональной карьере", - рассказал Усик Fightingvision.
Ране сообщалось, что стали известны судьи боя Усик - Гассиев.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил