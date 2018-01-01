Усик - Гассиев: Силлах назвал фаворита боя

Исмаил Силлах ожидает интересного боя и считает, что шансы боксеров на победу равны.

Экс-претендент на звание чемпиона мира в полутяжелом весе Исмаил Силлах прокомментировал предстоящий боя финала Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Украинец болеет за своего соотечественника, но ожидает конкурентного и сложного боя для обоих.

"Это два опытных боксера. Усик, конечно, опытнее. Он прошел олимпийский цикл. Выиграл золотую медаль. И как боксер он сейчас не сможет кардинально измениться в одну секунду. Он будет делать то, что умеет. Он мало что меняет. Александр боксировал с хорошими соперниками. Причем у них дома. Я в первую очередь говорю о Бриедисе. Но Усик победил, так что ничего страшно.

Гассиев моложе и он действительно прибавляет. Он используется свои лучшие качества. Подходит и мощно бьет, ломает соперника психологически.

Я "пру" за Саню до последнего. Сразу говорил, что он станет победителем. И остаюсь при своем мнении. Он – очень классный боксер. У него очень хорошая команда. И Анатолий Ломаченко может помочь. Риск есть, но фаворит все равно Усик.

Все об этом поединке говорят. Струны натянуты до предела. Это будет классный бокс. Хотя теоретически все может закончиться в первых раундах. А в целом шансы – 50 на 50. У Мурата – бешеная сила. У Сани – бешеная техника. И победитель их боя будет настоящим абсолютным чемпиона мира. Причем таким, что никто не скажет, что победителю повезло, и он этого звания не заслужил", - цитирует Силлаха Советский спорт.

Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Москве 21 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик - Гассиев.

Отметим, что украинец уже прибыл в Москву, но не стал проводить открытую тренировку, ограничившись общением с журналистами. Поддержать Усика в Москве приедет его друг Василий Ломаченко.

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