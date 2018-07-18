Ковалев: Бой Усик – Гассиев будет зрелищным и интригующим

Чемпион мира по версии WBO считает, что шансы победить есть у обоих.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от финального боя WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

"Усик – очень сильный боксер в плане техники. Быстрый в ногах и ударах. Умеет комбинировать и навязывать сопернику свой стиль. Однако, у него не было еще настолько сильно бьющего соперника, как Мурат. Саша иногда застаивается перед соперником и это может дать шанс Гассиеву нанести мощный удар.

Мурат спокойный боец, который знает, что ему делать и когда делать. У него очень сильная команда, которая разрабатывает для него план боя, и он этого плана придерживается. О Мурате можно сказать – он панчер, который имеет шанс нокаутировать соперника в любом из раундов боя. Однако, если против него в ринге оказывается боец уровня Усика, который не остается перед ним, Мурат может и не дождаться ситуации, в которой может нанести свой удар. А вот наносить удары во время передвижения, то есть гоняясь за соперником, у него не получается.

Однозначно поединок будет зрелищным и интригующим. Нас ждет столкновение стилей и понимания того, каким должен быть бокс. Это будет очень интересно.Шансы победить есть у обоих. И кто будет победителем, мы узнаем только после окончания боя", – цитирует Ковалева Sport.ua

Напомним, боя Гассиев – Усик пройдет в Москве 21 июля. Ранее стали известны судьи поединка.

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