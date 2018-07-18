Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером

Британский чемпион ждет ответа от американца.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа объявил о подписании контракта на бой с американским чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, и теперь дело за оппонентом.

“Я установил место и дату поединка, прислушавшись к требованиям соперника. С нашей стороны контракт готов и уже подписан, теперь дело за Уайлдером и его командой. Я не собираюсь снова ждать, пока они пришлют неподписанный контракт с новыми замечаниями. Подпись Уайлдера – бой готов”, – цитирует чемпиона SkySports.

Предположительно бой состоится 13 апреля 2019 года в Лондоне, на стадионе Уэмбли. А 22 сентября 2018 года Джошуа проведет защиту поясов против россиянина Александра Поветкина.

Отметим, что промоутер Джошуа назвал другого претендента на бой с британцем, если Уайлдер откажется.

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