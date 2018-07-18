Ломаченко спел про родину за рулем автомобиля

Василий Ломаченко подпел известной группе ДДТ.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко не раз говорил об особом отношении к родному городу Белгород-Днестровский, где родился и живет со своей семьей до сих пор.

Проезжая за рулем машины по родной местности, Ломаченко подпел песне группы ДДТ "Родина", адресуя ее родной стране и городу.

Ранее Ломаченко зачитал рэп, готовясь к следующему бою.

Напомним, Василий Ломаченко отправится в Москву на бой Александра Усика против Мурата Гассиева, который состоится 21 июля.

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