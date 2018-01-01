Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик встретится с обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Украинский чемпион легкого веса и друг Усика Василий Ломаченко прибудет в Москву, чтобы поддержать Усика, который во время подготовки к бою отказался от своего тренера.
Об этом боксер рассказал во время общения с журналистами после открытой тренировки, которую не стал проводить.
"Мы уже разместились. Хорошая погода, нас отлично встретили. Большое уважение сопернику. В субботу будет хороший и долгожданный бой.
Все хорошо. Я восстановился после травмы, прошел реабилитацию. Доктор следил за всей моей подготовкой.
Василий Ломаченко? Да, он приедет меня поддержать", – сказал Усик.
Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.
Ранее сообщалось, что стали известны судьи боя Усик - Гассиев.
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