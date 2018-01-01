Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика

Василий Ломаченко отправится на бой Усик - Гассиев.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик встретится с обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Украинский чемпион легкого веса и друг Усика Василий Ломаченко прибудет в Москву, чтобы поддержать Усика, который во время подготовки к бою отказался от своего тренера.

Об этом боксер рассказал во время общения с журналистами после открытой тренировки, которую не стал проводить.

"Мы уже разместились. Хорошая погода, нас отлично встретили. Большое уважение сопернику. В субботу будет хороший и долгожданный бой.

Все хорошо. Я восстановился после травмы, прошел реабилитацию. Доктор следил за всей моей подготовкой.

Василий Ломаченко? Да, он приедет меня поддержать", – сказал Усик.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что стали известны судьи боя Усик - Гассиев.

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