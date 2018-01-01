Джошуа: Поветкин – хороший боксер, он умеет драться с такими, как я

Британский боксер прокомментировал свой предстоящий бой, который пройдет в сентябре на Уэмбли.

Чемпион по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Александра Поветкина.

"То, что я хочу, и то, что я делаю, – это разные вещи. У меня есть дата, есть место. Моя сторона это подписала. Сейчас нужно подождать, пока чернила высохнут, но этот бой будет. Мы могли подписать контракт с Уайлдером еще в январе. Но, к сожалению, этого не произошло, и сейчас у меня впереди обязательный бой.

Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поветкин – хороший боксер, он умеет драться с такими, как я. Я уважаю его как боксера. Главный вопрос – насколько он будет готов к этому бою?", – цитирует британца BoxingScene.

Напомним, бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Боксеры уже успели провести первую пресс-конференцию, где встретились лицом к лицу.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!