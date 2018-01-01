Усик - Гассиев: стали известны судьи боя

Финал Всемирной боксерской суперсерии будут обслуживать рефери из США, Бельгии и Германии.

Стало известно, кто будет судить финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Рефери в ринге будет представитель WBO американец Селестино Руис. Он начал свою работу судьей в августе 2007 года и отсудил более 250 боев, в том числе 15 поединков за титул чемпиона мира.

Один раз Руис пересекался с украинскими боксерами – он работал на поединке Александра Гвоздика против Крейга Бейкера.

Судьями, которые будут обслуживать поединок, находясь сбоку ринга станут:

- Робин Тейлор, Нью-Йорк Сити, штат Нью-Йорк. Судья, лицензированная от IBF.

- Мауро Ди Фиоре, родившийся в итальянском городе Лиццера, а ныне проживающий в Чикаго, штат Иллинойс. Лицензирован WBC.

- Филиппе Вербке, Дейнзе, Бельгия. Супервайзер, рефери и судья. Лицензирован от WBA.

Четвертый судья, который войдет в игру в случае, если бой завершится вничью, станет Йорг Милке, Коттбус, Германия. Лицензирован WBO.

Напомним, Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS. Но позже объяснил свое решение.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

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