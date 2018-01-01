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Усик рассказал, почему расстался с тренером

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По словам украинского боксера, это произошло еще в начале года.
Александр Усик и Сергей Ватаманюк
Александр Усик и Сергей Ватаманюк

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик после открытой тренировки в Москве перед боем с Муратом Гассиевым рассказал о причинах расставания со своим тренером Сергеем Ватаманюком.

"Мое расставание с тренером Сергеем Ватаманюком произошло еще после боя с Майрисом Бриедисом. Он просто не дает мне того, чего бы мне хотелось", - отметил Усик.

Напомним, Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS. Но позже объяснил свое решение.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

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Теги: бокс, Александр Усик, Сергей Ватаманюк
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