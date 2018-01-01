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Поветкин и Джошуа встретились лицом к лицу в США

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Боксеры провели пресс-конференцию в Нью-Йорке.
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
Энтони Джошуа и Александр Поветкин

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа проведет бой против официального претендента на титул WBA Super Александром Поветкиным 22 сентября в Лондоне.

Во вторник, 17 июля, боксеры провели пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой состоялась битва взглядов:

Ранее Энтони Джошуа заявил, что бой против Поветкина - это вызов для него.

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Поветкин, бокс
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