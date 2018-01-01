Усик: Никогда не рассчитываю на судей, а надеюсь только на себя

Александр Усик рассказал о подготовке к бою с Муратом Гассиевым.

"Я хорошо готов к бою. Мы провели прекрасный тренировочный лагерь. Судьи? Я вообще никогда не рассчитываю на судей, а надеюсь только на себя.

В Москву приехал в отличном настроении, вчера разместились, все хорошо. Тут прекрасная погода, хорошие люди, я благодарен всем присутствующим.

Выражаю большое уважение сопернику, в субботу будет очень хороший и долгожданный бой", - отметил Усик на открытой тренировке.

Напомним, Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS. Но позже объяснил свое решение.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

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