На тренировку Усика в Москве пришло много украинских болельщиков
Украинец не остался без поддержки на открытой тренировки в Москве.
На тренировку чемпиона мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александра Усика прибыло посмотреть множество болельщиков.
По информации официального сайта Всемирной боксерской суперсерии, среди пришедших оказались также граждане Украины, в том числе и из Крыма.
Ранее наш спортсмен объяснил, почему не стал тренироваться перед публикой.
Напомним, Александр Усик расстался со своим тренером накануне самого важного боя в своей карьере.
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Мы только, только начали рвать отношения и связи с кацапской блядотой!
Мы еще не отомстили за голодоморы, ассимиляции, ГУЛАГи, депортации, геноцид, этноцид!
Это провокация?!
СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это все проблемы Усика и кацапских выб..лядков.
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!