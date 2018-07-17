На тренировку Усика в Москве пришло много украинских болельщиков

Украинец не остался без поддержки на открытой тренировки в Москве.

На тренировку чемпиона мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александра Усика прибыло посмотреть множество болельщиков.

По информации официального сайта Всемирной боксерской суперсерии, среди пришедших оказались также граждане Украины, в том числе и из Крыма.

Ранее наш спортсмен объяснил, почему не стал тренироваться перед публикой.

Напомним, Александр Усик расстался со своим тренером накануне самого важного боя в своей карьере.

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