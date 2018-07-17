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На тренировку Усика в Москве пришло много украинских болельщиков

Комментариев: 3
Украинец не остался без поддержки на открытой тренировки в Москве.
Александр Усик перед открытой тренировкой
Александр Усик перед открытой тренировкой
instagram.com/lomus_17

На тренировку чемпиона мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александра Усика прибыло посмотреть множество болельщиков.

По информации официального сайта Всемирной боксерской суперсерии, среди пришедших оказались также граждане Украины, в том числе и из Крыма.

Ранее наш спортсмен объяснил, почему не стал тренироваться перед публикой.

Напомним, Александр Усик расстался со своим тренером накануне самого важного боя в своей карьере.

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Теги: бокс, Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия, Мурат Гассиев, WBSS
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.07.2018, 21:04
Оценка:  0
гость
А заголовок-то, заголовок!!!
Мы только, только начали рвать отношения и связи с кацапской блядотой!
Мы еще не отомстили за голодоморы, ассимиляции, ГУЛАГи, депортации, геноцид, этноцид!
Это провокация?!
СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  17.07.2018, 20:33
Оценка:  0
гость
Нахера нам в Украине это говно?
Это все проблемы Усика и кацапских выб..лядков.
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!
Костя Крюгер  (аноним)  17.07.2018, 20:25
Оценка:  -1
Костя Крюгер
Сдал матч за бабло и гражданство. Проиграет по очкам. Смотреть нет смысла.
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