Усик объяснил, почему не стал тренироваться перед публикой

Украинец считает, что все самое "вкусное" стоит оставить на день боя.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS.

Украинец вышел в ринг, поклонился зрителям, после чего покинул его.

Позже он объяснил это тем, что хочет оставить все самое лучшее на грядущую субботу (день боя):

"Я пришел, немного развлек толпу и дал несколько интервью, но сегодня у меня не было тренировки по расписанию", – сказал Усик.

"Мы должны держать зрителей голодными, а не перекармливать их. В субботу люди все увидят!", – добавил Александр.

Также наш спортсмен прокомментировал последующее занятие своего соперника:

"Это была хорошая тренировка перед множеством людей, но я с нетерпением жду большего в день поединка".

Напомним, Александр Усик расстался со своим тренером накануне самого важного боя в своей карьере.

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