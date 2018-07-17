Переключиться на мобильную версию

Усик объяснил, почему не стал тренироваться перед публикой

Комментариев: 1
Украинец считает, что все самое "вкусное" стоит оставить на день боя.
Александр Усик
Александр Усик
WBSS

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS.

Украинец вышел в ринг, поклонился зрителям, после чего покинул его. 

Позже он объяснил это тем, что хочет оставить все самое лучшее на грядущую субботу (день боя):

"Я пришел, немного развлек толпу и дал несколько интервью, но сегодня у меня не было тренировки по расписанию", – сказал Усик.

"Мы должны держать зрителей голодными, а не перекармливать их. В субботу люди все увидят!", – добавил Александр.

Также наш спортсмен прокомментировал последующее занятие своего соперника:

"Это была хорошая тренировка перед множеством людей, но я с нетерпением жду большего в день поединка".

Напомним, Александр Усик расстался со своим тренером накануне самого важного боя в своей карьере.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия, Мурат Гассиев, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
giiiordzo    17.07.2018, 20:05
Оценка:  -4
giiiordzo
У Сани был выбор:получить бабло и слить бой техническим нокаутом,или получить зверской песды от Мурата и проиграть по очкам,либо нокаутом.Саня выбрал здоровье и деньги.Это его выбор,точнее выбор жuдоконторки К2...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь