Тренер Гассиева: Усик и Дортикос примерно одного уровня

В России, похоже, не считают Усика серьезным соперником.

Тренер российского боксера Мурата Гассиева, Виталий Сланов, высказал свое мнение о предстоящем поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком.

"Я бы не сказал, что Усик намного сильнее Дортикоса. Это разные по своему складу и стилю боксеры. Думаю, что они приблизительно одного уровня", – отметил Сланов.

Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился в Москву на бой против Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, но там отказался проводить открытую тренировку перед боем с Гассиевым.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

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