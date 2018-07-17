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Тренер Гассиева: Усик и Дортикос примерно одного уровня

Комментариев: 3
В России, похоже, не считают Усика серьезным соперником.
Мурат Гассиев и Виталий Сланов
Мурат Гассиев и Виталий Сланов

Тренер российского боксера Мурата Гассиева, Виталий Сланов, высказал свое мнение о предстоящем поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком.

"Я бы не сказал, что Усик намного сильнее Дортикоса. Это разные по своему складу и стилю боксеры. Думаю, что они приблизительно одного уровня", – отметил Сланов.

Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился в Москву на бой против Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, но там отказался проводить открытую тренировку перед боем с Гассиевым.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

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Теги: бокс, WBSS, Мурат Гассиев, Александр Усик
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Комментариев (3)
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germany_razvod    17.07.2018, 22:24
Оценка:  0
germany_razvod
осетин чуть лучше Хука
Huper!    17.07.2018, 20:28
Оценка:  +1
Huper!
Весь мир считал что победитель суперсерии в паре Усик-Бридиес и только ватники что бридиес. еще бы с лебедевым Усика сравнили)) клоуны
ВоблаВологда  (аноним)  17.07.2018, 19:51
Оценка:  +6
ВоблаВологда
Тренер-клоун, видимо тоже что то принимает, кроме инъекций Киселева. Может быть не выспался((((. Сравнивает деревянного, корявого, медленного Дортикуса не со своим подопечным Гассиевым, таким же деревянным, корявым....((((.
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