Переключиться на мобильную версию

Гассиев: Если бы сказали ехать в Киев – поехал бы

Комментариев: 1
Боксер отрицает возможность срыва поединка.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
twitter.com/murat_gassiev

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев дал свой комментарий после открытой тренировки накануне финального поединка WBSS.

“Усик - самый серьезный оппонент за всю мою карьеру, так что место боя не имеет значения. Если бы сказали ехать в Киев – поехал бы. Очень хочется, что бы пришло как можно больше людей.

Были какие-то разговоры об отмене, но оба боксера прилетели в Москву, значит все в силе.

Это будет отличный поединок. Мы готовились на все 12 раундов. С таким соперником один удар может изменить все твои планы, так что я готовился к полной дистанции”,- приводит слова Гассиева Sport24.ru.

Напомним, что Александр Усик отказался проводить открытую тренировку перед боем с Гассиевым.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, WBSS, Мурат Гассиев, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ВоблаВологда  (аноним)  17.07.2018, 19:40
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Наколотый по самые яйца стероидами Гассиев-названный брат по несчастью другого допингового гоблина-Поветкина. Они далее МКАДа не выездные)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь