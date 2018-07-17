Гассиев: Если бы сказали ехать в Киев – поехал бы

Боксер отрицает возможность срыва поединка.

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев дал свой комментарий после открытой тренировки накануне финального поединка WBSS.

“Усик - самый серьезный оппонент за всю мою карьеру, так что место боя не имеет значения. Если бы сказали ехать в Киев – поехал бы. Очень хочется, что бы пришло как можно больше людей.

Были какие-то разговоры об отмене, но оба боксера прилетели в Москву, значит все в силе.

Это будет отличный поединок. Мы готовились на все 12 раундов. С таким соперником один удар может изменить все твои планы, так что я готовился к полной дистанции”,- приводит слова Гассиева Sport24.ru.

Напомним, что Александр Усик отказался проводить открытую тренировку перед боем с Гассиевым.

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