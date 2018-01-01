Переключиться на мобильную версию

Усик отказался проводить открытую тренировку перед финалом WBSS

Комментариев: 0
Украинец вышел на ринг, поклонился зрителям, и покинул его.
Александр Усик
Александр Усик
twitter.com/wbsuperseries

Украинский чемпион WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS.

Усик вышел на ринг, поклонился зрителям, и тут же покинул его, направившись дать свои комментарии прессе.

“Мне без разницы, где боксировать, главное, что бы организация боя была на высшем уровне. Я занимаюсь боксом всю свою жизнь и люблю это дело, так что для меня не имеет значения, где проходит поединок. Бой с Муратом должен быть очень интересным, его все давно ожидают, дай Бог, что бы он состоялся.

На данный момент, это самый важный бой в моей профессиональной карьере. Я бы не хотел сравнивать Гассиева со своим предыдущим оппонентом и выделять какие-то сильные и слабые стороны. У Мурата два чемпионских пояса и ни одного поражения в 26 поединках. Это очень сильный соперник”,- сказал Усик.

Напомним, что, накануне поединка, Александр Усик расстался со своим тренером.

Специально к этому бою, WBSS выпустила фильм посвященный финалу.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, WBSS, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь