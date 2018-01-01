Усик отказался проводить открытую тренировку перед финалом WBSS

Украинец вышел на ринг, поклонился зрителям, и покинул его.

Украинский чемпион WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик не стал проводить открытую тренировку в преддверии поединка против Мурата Гассиева в рамках финала WBSS.

Усик вышел на ринг, поклонился зрителям, и тут же покинул его, направившись дать свои комментарии прессе.

“Мне без разницы, где боксировать, главное, что бы организация боя была на высшем уровне. Я занимаюсь боксом всю свою жизнь и люблю это дело, так что для меня не имеет значения, где проходит поединок. Бой с Муратом должен быть очень интересным, его все давно ожидают, дай Бог, что бы он состоялся.

На данный момент, это самый важный бой в моей профессиональной карьере. Я бы не хотел сравнивать Гассиева со своим предыдущим оппонентом и выделять какие-то сильные и слабые стороны. У Мурата два чемпионских пояса и ни одного поражения в 26 поединках. Это очень сильный соперник”,- сказал Усик.

Напомним, что, накануне поединка, Александр Усик расстался со своим тренером.

Специально к этому бою, WBSS выпустила фильм посвященный финалу.

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