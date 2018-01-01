Переключиться на мобильную версию

Усик – Гассиев: WBSS выпустила фильм в предверии боя

Комментариев: 0
Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Усик – Гассиев: WBSS выпустила фильм в предверии боя

Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии, где оспорят звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохамеда Али.

Пресс-служба WBSS выпустила промо-фильм посвященный финальному бою. 

Напомним, что финал WBSS состоится 21-го июля в Москве. Также нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее сообщалось, что Усик уволил тренера накануе финального боя против Гассиева.

Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь