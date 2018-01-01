Усик – Гассиев: WBSS выпустила фильм в предверии боя
Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии, где оспорят звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохамеда Али.
Пресс-служба WBSS выпустила промо-фильм посвященный финальному бою.
Напомним, что финал WBSS состоится 21-го июля в Москве. Также нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.
Ранее сообщалось, что Усик уволил тренера накануе финального боя против Гассиева.
Также можете ознакомиться с тем, как Усик и Гассиев шли к финалу WBSS.
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