Хирн: Сделаем бой Джошуа - Уайт, если Уайлдер откажется

Эдди Хирн заявил, что условия контракт для Уайлдера улучшать не будут.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн в очередной раз рассказал о переговорах с Деонтеем Уалдером относительно проведения совместного боя.

Хирн подчеркнул, что американец не получит за бой более 15 миллионов и менять условия контракта они не намерены.

"Я уже говорил: мы отправим Уайлдеру подписанный Джошуа контракт. Он придет менеджеру Деонтея Шелли Финкелю. После этого мы скажем "Давай, парень, твой ход. Нужно просто поставить подписи и все".

У нас впереди бой с Поветкиным, а у Уайлдера - с Бризилом. Кто такой Поветкин, а кто Бризил? Наши акции еще поднимутся, а Уайлдера в лучшем случае останутся на прежнем уровне. Именно поэтому мы и предлагаем столько же, сколько и ранее - 15 миллионов долларов, не больше.

Мы не собираемся улучшать условия контракта для Уайлдера. Или он соглашается, или до свидания. Если Уайт нокаутирует Паркера. И если Уайлдер откажется от боя с Джошуа, то мы сделаем бой между Джошуа и Уайтом. Хочу, чтобы все понимали - мы рассчитываем согласие Уайлдера. Мы не давим на него, просто отправим подписанный контракт. Нам предстоит бой с Поветкиным, опасный бой. И если до того времени Уайлдер не поставит свою подпись, тогда мы сделаем свой ход", - сказал Хирн в интервью IFL TV.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что доходы от боя с Джошуа будут поделены пополам.

Напомним, 22 сентября Джошуа проведет бой против Александра Поветкина. После этого у британца останется забронирована арена на 13 апреля, когда и может состояться бой с Уайлдером.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!