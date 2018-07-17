Поветкин: Наш с Джошуа бой будет интригующим

Александр Поветкин прокомментировал предстоящий поединок против Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа проведет бой против официального претендента на титул WBA Super Александром Поветкиным 22 сентября в Лондоне.

По словам Поветкина, он рад, что бой наконец-то состоится и будет интригующим.

"Бой за звание чемпиона мира - это моя цель, я упорно шел к тому моменту, когда смогу сразиться с сильнейшим в мире. Сейчас Энтони Джошуа обладатель четырех поясов. Я рад, что наш бой состоится. Встреча двух олимпийских чемпионов на ринге, это будет интригующий поединок, вне всяких сомнений", - цитирует Поветкина сайт промоутерской компании Мир бокса.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что бой против Поветкина - это вызов для него.

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