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Поветкин: Наш с Джошуа бой будет интригующим

Комментариев: 2
Александр Поветкин прокомментировал предстоящий поединок против Энтони Джошуа.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа проведет бой против официального претендента на титул WBA Super Александром Поветкиным 22 сентября в Лондоне.

По словам Поветкина, он рад, что бой наконец-то состоится и будет интригующим.

"Бой за звание чемпиона мира - это моя цель, я упорно шел к тому моменту, когда смогу сразиться с сильнейшим в мире. Сейчас Энтони Джошуа обладатель четырех поясов. Я рад, что наш бой состоится. Встреча двух олимпийских чемпионов на ринге, это будет интригующий поединок, вне всяких сомнений", - цитирует Поветкина сайт промоутерской компании Мир бокса.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что бой против Поветкина - это вызов для него.

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Поветкин, бокс
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Комментариев (2)
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ВоблаВологда  (аноним)  17.07.2018, 09:20
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Чудес на свете не бывает)))). Не помогут Саше мантры алтайских шаманов, патриарх Кирилл не сотворит молитву за идолопоклонника(((((. Джошуа уничтожит накачанное стероидами узкое недоразумение, оно падет на настил ринга, и вынесут его жирную тушку вон((((((.
Peyot    17.07.2018, 09:14
Оценка:  0
Peyot
Все бои пипеткина всегда интригуют... До последнего момента всем интересно какой новый допинг найдут в этот раз!!!
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