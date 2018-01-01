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Мейвезер обошел Роналду и Месси в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей

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Forbes составил рейтинг самых богатеньких звезд.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Флойд Мейвезер возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. 

За прошедший год боксер заработал 285 миллионов долларов, а еще 275 миллионов получил за нашумевший бой со звездой ММА Конором Макгрегором. К слову, Макгрегор в данном списке занял только 12-ю строчку.

На втором месте оказался актер Джордж Клуни (239 миллионов долларов), а замкнула тройку модель Кайли Дженнер (166 миллионов долларов).

В списке нашлось место также для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей:

1. Флойд Мейвезер-младший
2. Джордж Клуни
2. Кайли Дженнер
4. Джуди Шейндлин
5. Дуэйн Джонсон
6. U2
7. Coldplay
8. Лионель Месси
9. Эд Ширан
10. Криштиану Роналду

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Теги: Флойд Мейвезер, Форбс, Криштиану Роналду, Лионель Месси
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