Мейвезер обошел Роналду и Месси в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes составил рейтинг самых богатеньких звезд.

Флойд Мейвезер возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes.

За прошедший год боксер заработал 285 миллионов долларов, а еще 275 миллионов получил за нашумевший бой со звездой ММА Конором Макгрегором. К слову, Макгрегор в данном списке занял только 12-ю строчку.

На втором месте оказался актер Джордж Клуни (239 миллионов долларов), а замкнула тройку модель Кайли Дженнер (166 миллионов долларов).

В списке нашлось место также для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей:

1. Флойд Мейвезер-младший

2. Джордж Клуни

2. Кайли Дженнер

4. Джуди Шейндлин

5. Дуэйн Джонсон

6. U2

7. Coldplay

8. Лионель Месси

9. Эд Ширан

10. Криштиану Роналду

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