Климас: поединка Ломаченко - Пакьяо в первом полусреднем весе не будет
Менеджер украинца заявил, что его клиент не собирается менять категорию, ради поединка.
Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер не пойдет на повышение веса из-за потенциального поединка с Пакьяо.
“Мы абсолютно не заинтересованы в том, что бы подниматься в весовую категорию Пакьяо. Если он сможет опуститься в легкий вес, то бой возможен.
Он хочет бросить вызов Ломаченко, пусть тогда и подстраивается, опустившись в наш вес. Но поединка Ломаченко - Пакьяо в первом полусреднем весе не будет”,- цитирует Климаса BoxingScene.
Напомним, что недавно промоутер украинца назвал Пакьяо одним из двух потенциальных соперников Ломаченко для ближайшего боя.
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