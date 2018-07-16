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Усик уволил тренера перед самым важным боем в карьере

Комментариев: 3
Ватманюк больше не работает с украинцем.
Сергей Ватманюк и Александр Усик
Сергей Ватманюк и Александр Усик
korrespondent.net

Украинский чемпион мира WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватманюком.

“Он не был моим тренером, а лишь помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы завершили нашу совместную работу, так как то, что он давал мне, не способствовала моему развитию. У меня нет желания работать с человеком, лишь бы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень – это не профессия”,- сказал Усик в интервью официальному сайту WBSS.

К предстоящему финалу WBSS против Мурата Гассиева украинец готовился совместно со своим катменом Рассом Анбером.

Напомним, что Усик и Гассиев уже вылетели в Москву, а WBSS опубликовали промо-ролик к предстоящему поединку.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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Теги: бокс, WBSS, Александр Усик, Мурат Гассиев
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.07.2018, 01:59
Оценка:  0
гость
Саша, а ты идиот....это не профессионально
гость  (аноним)  17.07.2018, 00:47
Оценка:  -1
гость
Саша коней на переправе не меняют. Нужно думать головой а не жопой. Какой то ты последнее время не в себе. Походу бздишь и готвишь тылы для отхода.
гость  (аноним)  16.07.2018, 23:49
Оценка:  -4
гость
Поздно пить боржоми когда печень развалилась..
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