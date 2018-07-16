Усик уволил тренера перед самым важным боем в карьере

Ватманюк больше не работает с украинцем.

Украинский чемпион мира WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватманюком.

“Он не был моим тренером, а лишь помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы завершили нашу совместную работу, так как то, что он давал мне, не способствовала моему развитию. У меня нет желания работать с человеком, лишь бы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень – это не профессия”,- сказал Усик в интервью официальному сайту WBSS.

К предстоящему финалу WBSS против Мурата Гассиева украинец готовился совместно со своим катменом Рассом Анбером.

Напомним, что Усик и Гассиев уже вылетели в Москву, а WBSS опубликовали промо-ролик к предстоящему поединку.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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