Нурмагомедов поддержал Гассиева перед боем с Усиком
Чемпион UFC не может дождаться крупнейшего боя этого года.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кого будет болеть в предстоящем поединке финала Всемирной боксерской суперсерии.
"Крупнейший бой этого года. Не могу дождаться. Я за Гассиева. Вперед, Мурат", - написал Нурмагомедов в своем Instagram.
Напомним, бой Гассиев - Усик пройдет 21 июня в Москве.
Ранее Александр Усик с командой отправился в Москву на бой против Мурата Гассиева..
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