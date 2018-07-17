Нурмагомедов поддержал Гассиева перед боем с Усиком

Чемпион UFC не может дождаться крупнейшего боя этого года.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кого будет болеть в предстоящем поединке финала Всемирной боксерской суперсерии.

"Крупнейший бой этого года. Не могу дождаться. Я за Гассиева. Вперед, Мурат", - написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, бой Гассиев - Усик пройдет 21 июня в Москве.

Ранее Александр Усик с командой отправился в Москву на бой против Мурата Гассиева..

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