Хорн предложил Пакьяо реванш

Австралиец снова хочет забрать у Пакьяо чемпионский пояс.

Австралийский боксер Джефф Хорн поздравил Пакьяо с победой в последнем поединке и предложил ему взять реванш за прошлогоднее поражение.

“Мэнни, поздравляю с победой! Как на счет реванша?”, – написал Хорн в своем Instagram.

Напомним, что в июле прошлого года Джефф Хорн отобрал у филиппинца пояс чемпиона WBO, победив по решению судей, которое считают весьма спорным.

Теперь, после того как Пакьяо завоевал себе титул чемпиона WBA, нокаутировав Маттисе в седьмом раунде, австралиец снова хочет побороться с легендой за очередной пояс.

Отметим, что сам филиппинец заявил о желании реванша с Мейвезером.

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