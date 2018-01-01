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Усик - Гассиев: Красюк рассказал, когда решится судьба боя

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Команда Александра Усика летит на бой против Мурата Гассиева в Москву.
Александр Красюк
Александр Красюк
k2ukraine.com

Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал ситуацию вокруг боя украинца против россиянина Мурата Гассиева.

Красюк заявил, что российская сторона по-прежнему выполняет не все обязательства, но, тем не менее, команда Усика летит на бой в Москву.

"Еще пока не все улажено. Тем не менее, мы летим. Российская сторона говорит, что не понимает претензий? Дурака включают. Все они понимают. Большинством бытовых вопросов мы занимаемся самостоятельно. Поэтому с этим у нас проблем нет. Есть проблема с тем, что принимающая сторона (не Всемирная серия бокса) не выполняет взятые на себя обязательства! Вопрос безопасности мы не могли доверить кому-то, поэтому занимались им, собственно, сами. Надеемся, что здравый разум победит", - цитирует Красюка Сегодня.

Красюк отметил, что для окончательного решения относительно боя есть время до субботы.

"У нас есть время до субботы", - сказал Красюк.

Напомним, ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что россияне не выполняют взятых обязательств по организации боя. Позже Александр Красюк подтвердил, что бой Усик - Гассиев может не состояться. В ответ на эти заявления, в России опровергли эту информацию, заявив, что все обязательства выполняются.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, WBSS
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